بولبينة: “هذا ما قاله لي مجيد بوقرة بخصوص انتقالي إلى الدحيل”

كشف المهاجم عادل بولبينة، النصيحة التي تلقاها من مدرب المنتخب الوطني للمحليين، مجيد بوقرة، بعد استشارته حول انتقاله لنادي الدحيل.

وفي حوار لموقع ناديه الدحيل، كشف بولبينة: “تحدثت مع المدرب مجيد بوقرة، قبل اختياري الانتقال لنادي الدحيل”.

كما أضاف: “مجيد بوقرة، قال لي بأن الاختيار عائد لي بالدرجة الأولى، كوني أنا من سيخوض هذا التحدي الجديد”.

وتابع عادل بولبينة: “أشكر كثيرا مجيد بوقرة، كونه منحني عدة فرص مع منتخب المحليين، وساعدني كثيرا بنصائحه العديدة فوق الميدان”.