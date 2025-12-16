بولبينة: “واعون بالمسؤولية وسندخل الـ”كان” بقوة”

رفع هداف البطولة الجزائرية في النسخة الماضية، عادل بولبينة، التحدي قبل أيام فقط عن مشاركته رفقة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا، المقرر انطلاقها الاثنين المقبل.

وتلقى خريج مدرسة أتليتيك بارادو، استدعاء من المدرب فلاديمير بيتكوفتيش، للمشاركة في الـ”كان” بعدما خطف الأنظار في بطولة كأس العرب. رفقة المنتخب الرديف.

وعلى هامش أول حصة تدريبية مع المنتخب الأول، خص بولبينة. قناة “الفاف” بتصريحات قال فيها: “الحصة الأولى جرت في أجواء جيدة، ونحن واعون بالمسؤولية التي تنتظرنا في كأس إفريقيا”.

قبل أن يستدرك بولبينة. المتألق في سماء الكرة القطرية بألوان الدحيل: “سنكون جاهزين إن شاء الله، وسنحضر بكل جدية، من أجل دخول البطولة بقوة.. ونفرحو الشعب الجزائري”.