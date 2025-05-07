بولبينة: “واعون بالمسؤولية وسنقدم كل شيء للتأهل”

كشف مهاجم المنتخب المحلي، عادل بولبينة، أن الجميع واعٍ بالمسؤولية التي تنتظره، هذا الجمعة، في إياب الدور الأخير المؤهل لـ”شان” 2025، أمام منتخب غامبيا.

وأكد لاعب بارادو، في تصريحات من مركز سيدي موسى، أمس الثلاثاء. أن التحضيرات لمواجهة غامبيا، تسير في ظروف جيدة.

ليضيف: “بخصوص المجموعة، الجميع مركز، وواعون بالمسؤولية من أجل التأهل إلى كأس أمم إفريقيا للمحليين.”

وثمن هداف البطولة المحلية، نتيجة التعادل السلبي، التي عاد بها المنتخب المحلي، من غامبيا ذهابا، خاصة في ظل الظروف المناخية. وأرضية الميدان، التي حرمت “الخضر” - حسبه – من اللعب بطريقتهم المعهودة.

وختم لاعب أتليتيك بارادو، الذي يعول عليه كثيرا لهز شباك غامبيا، لبلوغ “شان” 2025: “سنقدم كل شيء من أجل تحقيق الأهم في لقاء العودة وضمان التأهل”.