بولبينة وبراهيمي يقودان تشكيلة الشهر في قطر

تواجد الثنائي الجزائري، عادل بولبينة وياسين براهيمي، على رأس تشكيلة الشهر الخاصة بدوري نجوم “بنك الدوحة” القطري.

ونشر الحساب الرسمي للدوري القطري، على منصة “إكس” اليوم الاثنين. تشكيلة شهر سبتمبر الماضي، والتي عرفت تواجد كل من بولبينة وبراهيمي.

بينما اختير الناخب الوطني السابق ومدرب نادي الدحيل القطري، جمال بلماضي. كأفضل مدرب عن ذات الشهر.

وجاء اختيار بولبينة وبراهيمي، ضمن تشكيلة الشهر. بالنظر إلى المستويات التي يقدمها الثنائي رفقة الدحيل والغرافة على التوالي، وتأثيرهما في النتائج القوية التي بصم عليها الفريقان في بداية الموسم الجاري.



