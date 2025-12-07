بولبينة وبركان يقودان تشكيلة الجولة في كأس العرب

اختير ثنائي المنتخب الوطني الرديف، عادل بولبينة، ورضوان بركان، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 2 من بطولة كأس العرب، المتواصلة فعالياتها بقطر إلى غاية الـ 18 ديسمبر الجاري.

وكشف موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات. تشكيلة الجولة الـ 2 من البطولة العربية، والتي عرفت تواجدا متوقعا لثنائي المنتخب الرديف، بولبينة وبركان.

وتحصل بولبينة، على تقييم 9/10 كثالث أفضل لاعب في الجولة، مقابل 8.9 لبركان، الذي جاء في المركز الرابع.

وكان الثنائي بولبينة وبركان. قد تألق بشكل ملفت للانتباه في الفوز الذي حققه المنتخب الرديف. أمس السبت، أمام البحرين، بخماسية لهدف.

وسجل بولبينة، هدفين مقابل تمريرة حاسمة، وصنع فرصة محققة للتسجيل، وكان الأكثر تسديدا في المباراة بـ 6 تسديدات، والأكثر تسديدا على المرمى بـ 2. كما بلغت دقة تمريراته نسبة 88% بـ 30/34، فيما وصلت نسبة كراته الطويلة إلى 100% بـ 2/2.

بدوره، بصم بركان، على “ثنائية” وقدم تمريرة حاسمة، إلى جانب حصوله على ضربة جزاء، بالإضافة إلى صناعته فرصة محققة للتسجيل، بينما حقق 100% في التدخلات بـ 2/2. فيما فاز بـ 5 صراعات ثنائية من أصل 9.