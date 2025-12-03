بولبينة وبركان يقودان هجوم “الخضر” في لقاء السودان

كشف مدرب المنتخب الرديف، مجيد بوقرة، عن التشكيلة التي اختارها لمواجهة السودان، اليوم الأربعاء، في افتتاح لقاءات المنتخبان ضمن بطولة كأس العرب 2025.

ويلتقي “المحاربون” اليوم الأربعاء، بداية من الساعة 13:00 بـ”صقور الجديان” في قمة واعدة. ستقام على أرضية ملعب “أحمد بن علي بمدينة الريان.

وشهدت التشكيلة “الخضر”، مفاجآت عديدة، حيث خلت من أسماء ثقيلة. في صورة ياسين براهيمي واسلام سليماني وأمير سعيود، ومحمد أمين توقاي، ويوسف عطال.

واعتمد بوقرة، على شعال في حراسة المرمى، بينما أشرك في الدفاع عبد القادر بدران. إلى جانب ثلاثي ينشط في البطولة المحلية، ويتعلق الأمر بكل من حلايمية وخاسف وعبادة.

في حين اختار مدرب المنتخب الرديف، الثلاثي، فيكتور لكحل وسفيان بن دبكة، وياسين بن زية، في خط الوسط.

بينما أشرك المتألق في الدوري القطري، بألوان الدحيل، عادل بولبينة، في الهجوم رفقة لاعب شبيبة القبائل السابق والوكرة القطري الحالي، رضوان بركان، إلى جانب نجم السيلية القطري، آدم وناس.

وجاءت تشكيلة المنتخب المحلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: فريد شعال

الدفاع: رضا حلايمية، نوفل خاسف، عبد القادر بدران، أشرف عبادة

وسط الميدان: فيكتور لكحل، سفيان بن دبكة، ياسين بن زية

الهجوم: ادم وناس، عادل بولبينة، رضوان بركان