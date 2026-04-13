بولبينة ومحرز وجها لوجه في دوري أبطال آسيا

يواجه قائد المنتخب الوطني رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، اليوم الإثنين، مواطنه عادل بولبينة، وناديه الدحيل، لحساب دوري أبطال آسيا.

وكشفت إدارة نادي الأهلي السعودي، تشكيلتها الأساسية التي ستبدأ هذه المواجهة، والتي تقدمها اسم رياض محرز.

كما تواجد الدولي الجزائري الآخر، عادل بولبينة، أساسيا ضمن التشيكلة الأساسية لفريقه الدحيل القطري.

يذكر أن المباراة التي ستجمع رياض محرز، وناديه الأهلي السعودي، بمواطنه عادل بولبينة، وناديه الدحيل القطري، تدخل ضمن ثمن نهائي رابطة أبطال آسيا.