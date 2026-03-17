بولبينة يتألق بهدف وتمريرة حاسمة ويفوز على بونجاح

بصم الدولي الجزائري، عادل بولبينة، اليوم الثلاثاء، على أداء مميز قاد من خلاله نادي الدحيل لتحقيق فوز مهم أمام الشمال، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري القطري.

وشارك بولبينة في كامل أطوار اللقاء، وتألق بشكل لافت، مسجلًا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ90، قبل أن يعود ويقدم تمريرة حاسمة جاء منها الهدف الثالث الذي وقعه زميله البولندي، كريستوف بياتيك، ليؤكد دوره الكبير في فوز فريقه.

كما نال لاعب أتلتيك بارادو السابق، تنقيطًا جيدًا في اللقاء، بعلامة قدرها 7.6 حسب منصة “سوفاسكور”، وتوج بجائزة رجل اللقاء.

وشارك بولبينة هذا الموسم في 25 مباراة في جميع المنافسات، سجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في الدوري القطري (16 مباراة)، وسجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة (8 مباريات)، ولعب مباراة واحدة في كأس نجوم قطر.

من جهته، شارك الدولي الجزائري، بغداد بونجاح، أساسياً مع نادي الشمال، ونجح في تسجيل الهدف الوحيد لفريقه عند الدقيقة الـ40، رافعًا رصيده إلى 7 أهداف في الدوري هذا الموسم، إضافة إلى 3 تمريرات حاسمة خلال 15 مباراة.