بولبينة يدخل قائمة اهتمامات طرابزون التركي

دخل المهاجم الجزائري عادل بولبينة قائمة اهتمامات فريق طرابزون سبور التركي.

وكشفت وسائل إعلام تركية، على رأسها موقع “fotospor”، أن إدارة نادي طرابزون سبور تصرّ على التعاقد مع هداف البطولة الجزائرية، حتى الآن، وقامت بإرسال كشافين لمعاينته خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه نادي بارادو بجاره اتحاد العاصمة وانتهت بفوز “الباك” بثلاثية نظيفة سجل منها بولبينة ثنائيةً.

كما أكد المصدر ذاته أن ابن مدينة جيجل، نال إعجاب كشافي النادي التركي.

والتحق فريق طرابزون سبور الناشط في الدوري التركي بقائمة الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد مع بولبينة. أبرزها ريال بيتيس الإسباني وستراسبورغ الفرنسي، والزمالك المصري.