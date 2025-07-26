بولبينة يسقط وديا رفقة الدحيل أمام إيغلز الهولندي

انقاد هداف النسخة الماضية من البطولة المحترفة الجزائرية، عادل بولبينة، للهزيمة رفقة ناديه الدحيل القطري، أمام نظيره غو أهد إيغلز الهولندي، ضمن التربص الذي يُقيمه الفريق في هولندا.

وشارك بولبينة، أساسيا، في ودية الدحيل. الذي يقوده الناخب الوطني السابق جمال بلماضي. إلا أنه عجز عن الوصول إلى شباك المنافس الهولندي. الذي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 4-2.

وكان بولبينة، قد خالف كل التوقعات، بعدما اختار الالتحاق بالدحيل القطري الصيف الجاري، على الرغم من تواجده محل أطماع ومتابعة من طرف مختلف الأندية الأوروبية.

إلا أن خريج مدرسة “الباك” فضل العرض القطري. وأكد في مناسبات مختلفة أن الدحيل سيكون بوابته نحو الاحتراف في أوروبا مستقبلا.