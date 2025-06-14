بولبينة يقترب من الانضمام إلى الدحيل القطري

بات نادي الدحيل القطري على أعتاب التعاقد مع الجناح الجزائري عادل بولبينة، لاعب نادي أتلتيك بارادو، وذلك تحضيرًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحسب ما أورده موقع “ستاد الدوحة”، فإن بولبينة من المرتقب أن يحل بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم السبت، من أجل إتمام إجراءات انضمامه الرسمي إلى صفوف النادي الأحمر.

موسم استثنائي

اللاعب الشاب البالغ من العمر 22 سنة، عديل بولبينة، قدّم مستويات مميزة خلال الموسم الجاري في البطولة المحترفة، بتسجيله 20 هدفا و تقديم 7 تمريرات حاسمة من أصل 226 مباراة. جعلت من اللاعب هدفًا للعديد من الأندية الساعية لتعزيز صفوفها بعناصر واعدة.

كما سطع نجم بولبينة على الصعيد الدولي، من خلال تألقه اللافت رفقة المنتخب الجزائري للمحليين، الذي ساهم في قيادته إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة نادي الدحيل لإعادة بناء الفريق، بعد تعيين المدرب الجزائري جمال بلماضي على رأس العارضة الفنية مجددًا. في تجربة ثالثة له مع الفريق، يهدف من خلالها إلى استعادة الألقاب والمنافسة بقوة محليًا وقاريًا.