بولبينة يقود “الخضر” إلى ربع النهائي بهدف قاتل أمام الكونغو

حسم المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الثلاثاء، بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025، عقب فوز مثير على نظيره الكونغولي بهدف دون رد.

في المباراة التي احتضنها ملعب الرباط، لحساب الدور ثمن النهائي من المنافسة القارية.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل السلبي (0-0)، وامتداد الصراع إلى الشوطين الإضافيين، واصل “الخضر” ضغطهم بحثًا عن هدف الخلاص، في لقاء اتسم بالإرهاق البدني والشد العصبي من الجانبين.

وجاء الفرج في الدقيقة 119 من الشوط الإضافي الثاني، عندما نجح الجناح الأيسر عادل بولبينة في فك شفرة الدفاع الكونغولي، إثر توغل ناجح على مشارف منطقة العمليات، أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك، بعد تمريرة بينية متقنة من زميله زروقي، أشعلت مدرجات ملعب الرباط ومنحت المنتخب الوطني فوزًا ثمينًا.

هذا الهدف القاتل مكّن أشبال الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، من بلوغ الدور ربع النهائي عن جدارة، ليواصل المنتخب الوطني مشواره في كأس إفريقيا للأمم، مؤكدًا شخصيته القوية وقدرته على الحسم في أصعب اللحظات.

وبهذا التأهل سيلاقي المنتخب الوطني نظيره النيجيري، يوم السبت، في الدور ربع النهائي، بداية من الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.