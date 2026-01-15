بولبينة يقود الدحيل لفوز ثمين أمام الوكرة

قاد المهاجم الدولي الجزائري، عادل بولبينة، اليوم الخميس، فريقه الدحيل لتحقيق فوز مهم على حساب الوكرة بثنائية نظيفة.

في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب الجولة الـ13 من الدوري القطري.

وتمكن بولبينة من افتتاح باب التسجيل لناديه عند الدقيقة الـ64 من علامة الجزاء، مؤكّدًا حضوره الحاسم في اللقاء. قبل أن يضيف ماركو فيراتي الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة الـ83، ليحسم الفريق المواجهة لصالحه بثقة.

وخاض بولبينة كامل أطوار المباراة، مقدّمًا أداءً مميزًا نال عليه تنقيطًا بلغ 7.3، ليواصل بذلك تقديم مستويات ثابتة هذا الموسم رفقة ناديه.

وفي الجهة المقابلة، شارك مهاجم المنتخب الوطني الجزائري رضوان بركان في اللقاء إلى غاية الدقيقة الـ87، غير أنه لم يتمكن من هز الشباك.

وبهذه الأرقام، يرفع بولبينة حصيلته هذا الموسم في الدوري القطري إلى 11 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. مؤكّدًا قيمته الفنية ودوره المتزايد في تشكيلة الدحيل.

شووف الهدف |

الدحيل يتقدم 1-0 على الوكرة عن طريق عادل بولبينة من ركلة جزاء عند الدقيقة 64 … دوري نجوم بنك الدوحة #دوري_نجوم_بنك_الدوحة#قنوات_الكاس || #منصة_شووف pic.twitter.com/96llq3d79K

— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 15, 2026