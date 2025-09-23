بولبينة يقود تشكيلة الأسبوع في قطر

تواجد اللاعب الجزائري، ونجم نادي الدحيل القطري، عادل بولبينة، على رأس تشكيلة الأسبوع في الدوري القطري.

ونشر موقع “سوفاسكور”، أمس الاثنين، عن تشكيلة الجولة الـ 5 من دوري “نجوم بنك الدوحة” والتي عرفت تواجد اسم لاعب بارادو السابق.

وتحصل بولبينة، على علامة كاملة بـ 10/10، كأفضل لاعب في الجولة. حسب الموقع المختص في الأرقام والاحصائيات، متبوعا بزميله في الدحيل، الاسباني لويس البيرتو، بـ 9.6.

وجاء اختيار بولبينة، كلاعب الأسبوع في قطر، بعد تألقه السبت الماضي، في الانتصار الكبير لناديه الدحيل أمام العربي، بنتيجة 8-1، حينما سجل هدفين وصنع اثنين آخرين.

ومنذ التحاقه بنادي الدحيل الصائفة الماضية قادما من أتليتيك بارادو، خاض بولبينة. 8 لقاءات مع فريقه الجديد في جميع المنافسات، سجل خلالها 4 أهداف مقابل 3 تمريرات حاسمة.