بولبينة يلتحق بنادي الدحيل القطري

أعلن نادي الدحيل القطري، اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الجزائري عادل بولبينة، قادمًا من نادي أتلتيك بارادو، وذلك بعد موسم استثنائي قدمه اللاعب في البطولة الوطنية.

بولبينة (22 سنة)، الذي تألق بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 21 هدفًا في 23 مباراة، توج مجهوداته بالظفر بعقد احترافي في أحد أكبر أندية قطر.

ليلتحق بالناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، الذي يتولى بدوره قيادة الفريق القطري.

ورحبت الصفحة الرسمية لنادي الدحيل، باللاعب الجديد، بنشر صورته عبر منصة “إكس” وعلقت بعبارة: “عَاش منْ شَافــك.. بولبينة”.