بولبينة يواصل التألق ويصل إلى عشر مساهمات تهديفية هذا الموسم

تألق المهاجم الدولي الجزائري، عادل بولبينة، اليوم السبت، وبصم على أداءً مميزاً في مواجهة فريقه الدحيل أمام السيلية.

برسم الجولة 7 من الدوري القطري، حيث صنع الهدف الثاني بطريقة رائعة في الدقيقة 42، موقّعاً على تمريرة حاسمة جديدة عزّز بها رصيده من المساهمات هذا الموسم.

ورغم إضاعته ضربة جزاء في الدقيقة 58، إلا أن بولبينة واصل تألقه اللافت هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 10 مساهمات تهديفية في 15 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

ففي دوري أبطال النخبة، سجل بولبينة 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، بينما في دوري نجوم قطر سجل هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين في الدوري القطري هذا الموسم.