بولبينة يوضح ويقدم اعتذاراته لأنصار اتحاد العاصمة
بقلم كريم تيغرمت
كشف نجم نادي بارادو، عادل بولبينة، سر طريقة احتفاله بهدفه ضد اتحاد العاصمة، مقدما في ذات الوقت اعتذاراته لأنصار الاتحاد.
ونشر بولبينة، رسالة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” قال فيها: “لمن يشاهد مباريات الدوري الألماني، هناك لاعب احتفل هكذا، ما أثار اعجابي”.
كما أضاف: “لم أقم باستفزاز أي مناصر، من يعرفني، يعلم أني وعائلتي من أكثر المشجعين لهذا النادي الكبير اتحاد العاصمة”.
وتابع عادل بولبينة: “أعتذر منكم، أتمنى أن تسامحونني، لأني لم أقصد شيئا بتوجهي للمصور الخاص بالفريق، تربيتي داخل الميدان، لا تسمح لي بالإنقاص من قيمة أي أحد”.
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