بولبينة يُعلق على أول أهدافه بألوان الدحيل القطري

ثمّن المهاجم الجزائري عادل بولبينة، تأهل فريقه الجديد الدحيل القطري، إلى دور مجموعات دوري أبطال للنخبة، عقب الفوز أمس الثلاثاء، على سيباهان الايرانية بنتيجة 3-2، في مباراة الملحق التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

وكان هداف النسخة الماضية من البطولة المحترفة الجزائرية. عادل بولبينة، قد تألق بهدف رائع، منح به التقدم للدحيل، حينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل طرف.

وعن هدفه قال لاعب بارادو السابق: “التوفيق من الله في كرة الهدف الثاني.. أتوجه بالشكر للجماهير التي ساندتنا وكل من شارك في هذا التأهل. سنعمل على رسم الفرحة على وجوه الجميع هنا”.

كما أكد بولبينة، في تصريحات خص بها قنوات “الكأس” ونشرها موقع الدحيل، أحقية الفريق بالتأهل، مضيفا: “تحضيراتنا كانت جيدة سواء في تربص هولندا أو هنا بقطر رغم الظروف المناخية الحارة ولكن حققنا الهدف وهو التأهل”.

أما عن سر عودة الدحيل، بعد تلقيه هدف مبكر من الفريق الايراني. ردّ لاعب “الباك” السابق: “تحدثنا سويا واتفقنا على التركيز بشكل أكبر. ولعب الكرة بالشكل الذي اعتدنا عليه خلال المباريات الودية قبل بداية الموسم”.