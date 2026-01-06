بولبينة: “نهدي التأهل للشعب الجزائري.. وروح المجموعة صنعت الفارق”

عبّر مهاجم المنتخب الوطني، عادل بولبينة، وصاحب هدف التأهل أمام الكونغو الديمقراطية، عن سعادته الكبيرة ببلوغ “الخضر” الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم 2025.

مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو ثمرة مجهود جماعي وروح عالية داخل المجموعة.

وقال بولبينة خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: “مبروك التأهل، نهديه للشعب الجزائري. كان تأهلًا صعبًا وجاء بعد مجهودات كبيرة من كل اللاعبين. سنركز الآن على المباراة القادمة، فالمشوار لا يزال طويلًا”.

وأضاف صاحب الهدف القاتل: “التوفيق كان من الله، والمهم هو التأهل. روح المجموعة هي الأساس، ولا يهم من يلعب أساسيًا أو يدخل بديلاً، فكلنا في خدمة المنتخب”.

وتابع بولبينة حديثه مؤكدًا أهمية التركيز في مثل هذه المواجهات: “دخلنا المنافسة مركزين جدًا، لأن هذا النوع من اللقاءات يحسم على جزئيات صغيرة. كان لدي إحساس أنني سأسجل، والحمد لله وفقت في ذلك.”

وختم بولبينة تصريحاته برسالة مؤثرة حول تمثيل الألوان الوطنية، قائلاً: “لطالما حلمت بالتواجد هنا، وطموح أي لاعب هو تمثيل المنتخب الوطني. الأهم أننا فزنا وتأهلنا، وهذا ما يسعدنا جميعًا”.