بولبينة وخاسف يقودان المنتخب المحلي للفوز على رواندا

تمكن المنتخب الوطني المحلي من تحقيق فوز معنوي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب رواندا الأول.

وافتتح المنتخب المحلي النتيجة في الدقيقة الـ40، عن طريق هداف البطولة الوطنية، المتألق مع نادي بارادو، عادل بولبينة، بعد متابعته ركلة جزاء نفذها رضوان بركان.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة الـ71 بتسديدة محكمة للاعب شباب بلوزداد، نوفل خاسف، من داخل منطقة الجزاء.

ويمنح هذا الفوز دفعا معنوياً لتشكيلة المدرب، مجيد بوقرة، استعداداً للتحديات القادمة، على رأسها كأس إفريقيا للاعبين المحليين (شان) المقررة بـ كينيا و تنزانيا وأوغندا في الفترة من 2 إلى 30 أوت المقبل.

وجرت المباراة بحضور رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، وكذا لاعب المنتخب الوطني الأول، محمد الأمين عمورة، الموجود في فترة نقاهة إثر الإصابة التي تعرض في مواجهة رواندا، الخميس الفارط. كما حضر في المنصة الشرفية أيضا النجمان السابقات لـ الخُضر، كريم زياني ورفيق صايفي.