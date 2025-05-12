بولبينة يقود بارادو للفوز على بسكرة ويرفع رصيده إلى 16 هدفاً

تفوق نادي بارادو على اتحاد بسكرة، اليوم الاثنين، بملعب “العالية”. ضمن الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، المتألق عادل بولبينة، الذي رفع رصيده إلى 16 هدفاً في البطولة، قبل نهاية الموسم بـ 5 جولات.

وارتفع رصيد بارادو إلى 35 نقطة في المرتبة السادسة، في حين بقي فريق اتحاد بسكرة في المرتبة الأخيرة برصيد 20 نقطة فقط.

وعرفت المباراة طرد الحكم، لاعب اتحاد بسكرة محمد أمين بوزيان، في الدقيقة الـ45، وهو المنعرج الذي حول مجريات اللقاء.