“بولت” يُوقع رسميا مع فريق كرة قدم !

وكان “بولت” قد أجرى تدريبات مع العديد من الأندية على غرار بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد.

لكن بنسبة كبيرة سيشارك مع النادي الألماني وسيكتشف عالم المستديرة من بوابة بروسيا دورتموند.

وكان العداء الجمايكي قد صرح في وقت سابق أنه مستعد للتخلي عن كل ألقابه في ألعاب القوى من أجل التشامبينزليغ.

I've signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) February 25, 2018