“بولت” يُوقع رسميا مع فريق كرة قدم !

أكد العداء الجمايكي الأسطوري “أوسين بولت”، أنه وقّع بصفة رسمية مع فريق كرة قدم سيكشفه عنه يوم غد الثلاثاء.

وكان “بولت” قد أجرى تدريبات مع العديد من الأندية على غرار بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد.

لكن بنسبة كبيرة سيشارك مع النادي الألماني وسيكتشف عالم المستديرة من بوابة بروسيا دورتموند.

وكان العداء الجمايكي قد صرح في وقت سابق أنه مستعد للتخلي عن كل ألقابه في ألعاب القوى من أجل التشامبينزليغ.