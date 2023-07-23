بولحبيب: “أحبطنا مؤامرة لتنحية فريقنا من المركز الثاني”

تحدث المدير العام لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب، عن تعرض فريقه لمؤامرة، سعت من خلالها بعض الأطراف لحرمانهم من المركز الثاني.

وصرح بولحبيب، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “في الجولة الأخيرة من الموسم، كانت مؤامرة ضد فريقنا لحرمانه من المركز الثاني”.

كما أضاف المدير العام للسياسي: “في اللحظات الأخيرة، قضينا على هذه المؤامرة، بمساعدة رئيس مجلس إدارة الفريق”.

وتابع محمد بولحبيب: “عرفنا من كان وراء هذه المؤامرة، والأشخاص الذين يحاربون السياسي، أحاربهم دون هوادة، وأدفاع عن فريقي بشراسة”.