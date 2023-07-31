بولحبيب: “البطولة الجزائرية أفقر بطولة من الجانب المالي”

اعتبر المدير العام لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب، بأن سياسة جلب اللاعبين أصحاب الأجور العالية، بالغير ناجحة، كما وصف البطولة الوطنية بأفقر بطولة من الجانب المالي.

طيلت فترة قيادتي لشباب قسنطينة، منذ أن كان فريق هاوي إلى اليوم، لم أكن أمنح أجور عالية

وصرح بولحبيب لتلفزيون “النهار”: “في الواقع جلب اللاعبين من أصحاب الأجور العالية، ليست سياسية ناجحة بنسبة 100%”.

كما أضاف: “مع نهاية كل موسم، أحسن اللاعبين الذين يبرزون في البطولة الوطنية، ينتقلون للاحتراف خارج الوطن”.

وأردف: “البطولة الجزائرية هي أفقر بطولة من الناحية المالية، بدليل الأجور التي يتلقاها لاعبونا في الدول المجاورة، مقارنتة ببطولتنا الوطنية”.

وتابع محمد بولحبيب: “يمكن تصنيف بطولتنا الوطنية في المركز الأخير من بين البطولات العربية الأخرى من ناحية الأجور”.