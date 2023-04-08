بولحبيب: “التعادل أمام المولودية نتيجة إيجابية بالنسبة لنا”

أبدى المدير العام لشبيبة قسنطينة، محمد بولحبيب، رضاه التام عن مردود فريقه، ونتيجة التعادل التي انتهت عليها مباراتهم أمام مولودية الجزائر.

وصرح بولحبيب، لتلفزيون “النهار”: “المباراة انتهت في روح رياضية كبيرة، وهذه النتيجة تعد ايجابية بالنسبة لشباب قسنطينة”.

كما أضاف رئيس الساسي: “نقطة التعادل تناسب أهداف الفريق، ونتمنى حظاً أوفرا لفريق المولودية”.

يذكر أنّ شباب قسنطينة فرض أمس الجمعة، التعادل السلبي على مولودية الجزائر، بملعب “5 جويلية”، ضمن مباراة الجولة الـ22 من البطولة المحترفة.