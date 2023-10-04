بولحبيب: “ثقتي كبيرة في بوغرارة واستقالته ليست بسبب النتائج”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدير العام لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب، عن الاستقالة التي قدمها مدربه ليامين بوغرارة، مؤكدا بأنها ليست بسبب نتائج الفريق.
وصرح بولحبيب، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية: “استقالة بوغرارة ليس بسبب نتائج الفريق، كوننا في بداية الموسم الجديد”.
كما أضاف المدير العام للسياسي: “شخصيا ثقتي كبيرة في بوغرارة، الذي قاد الفريق لتحقيق المركز الثاني الموسم الماضي”.
وتابع محمد بولحبيب: “هناك مجموعة منظمة تعمل على ضرب استقرار الفريق، واتخذنا اجراءات ضدهم لدى السلطات المعنية”.
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