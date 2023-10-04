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الرياضة

بولحبيب: “ثقتي كبيرة في بوغرارة واستقالته ليست بسبب النتائج”

بقلم كريم تيغرمت
بولحبيب: “ثقتي كبيرة في بوغرارة واستقالته ليست بسبب النتائج”
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تحدث المدير العام لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب، عن الاستقالة التي قدمها مدربه ليامين بوغرارة، مؤكدا بأنها ليست بسبب نتائج الفريق.

وصرح بولحبيب، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية: “استقالة بوغرارة ليس بسبب نتائج الفريق، كوننا في بداية الموسم الجديد”.

كما أضاف المدير العام للسياسي: “شخصيا ثقتي كبيرة في بوغرارة، الذي قاد الفريق لتحقيق المركز الثاني الموسم الماضي”.

وتابع محمد بولحبيب: “هناك مجموعة منظمة تعمل على ضرب استقرار الفريق، واتخذنا اجراءات ضدهم لدى السلطات المعنية”.

رابط دائم : https://nhar.tv/deYDG
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