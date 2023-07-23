بولحبيب: “حصيلتنا السنوية كانت ممتازة ولم يكن يحلم بها أفضل المتفائلين”

أكد المدير العام لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب، رضاه التام عن الحضيلة السنوية لفريقه، حيث وصفها بالممتازة.

وصرح بولحبيب، لتلفزيون “النهار”: “تمكنا هذا الموسم من تحقيق نتيجة لم يكن يحلم بها أفضل المتفائلين في الموسم المنقضي”.

كما أوضح: “نجحنا في التأهل لرابطة أبطال إفريقيا، في أصعب موسم للبطولة منذ انطلاق الرابطة المحترفة”.

وأردف: “هذا الموسم كان الأصعب، لعدة اعتبارات، أبرزها كونه أطول موسم نخوضه، وبالنظر للظروف الخاصة التي مر بها فريقنا، وبسبب قرار تأهل صاحب المرتبة الاولى والوصيف فقط”

وتابع رالندير العام لشباب قسنطينة، محمد بولحبيب: “كل هذا يؤكد بأن حصيلتنا السنوية كانت ممتازة على طول الخط”.