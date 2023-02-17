بولحبيب: “سنقوم بغربلة كبيرة للتعداد نهاية الموسم الجاري”

كشف رئيس شباب قسنطينة، محمد بولحبيب، العمل الكبير الذي ينتظر فريقه للعودة إلى الواجهة، وعزمه على غربلة التعداد نهاية الموسم.

وصرح بولحبيب، لتلفزيون “النهار”: “بعد العمل الذي قُمنا به من ناحية اعادة الهيكلة وترتيب بيت الفريق”.

كما أضاف: “ينتظرنا عمل كبير آخر من الناحية الرياضية، بعد متابعتي المباراة الأخيرة لفريقينا أمام بارادو”.

وتابع محمد بولحبيب: “نهاية الموسم الجاري سنقوم بغربلة كبيرة في تعداد الفريق، وسيكون على اللاعبين تقديم جهد كبير لضمان مكانة في الفريق”.