بولحبيب: “سيّرنا الموسم بميزانية جد متواضعة وهذا أعلى راتب في الفريق”

تحدث رئيس شباب قسنطينة، محمد بولحبيب، عن الميزانية التي صرفها الفريق هذا الموسم، كاشفا أعلى وأدنى راتب للاعبيه.

وصرح بولحبيب، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “فريقنا نجح في العودة للمشاركة الإفريقية بعد غياب دام خمسة سنوات كاملة”.

كما أضاف: “حققنا هذا الانجاز بميزانية جد متواضعة هذا الموسم، ونحن نتواجد في المرتبة السابعة أو الثامنة من حيث ميزانيات الأندية الوطنية”.

وتابع محمد بولحبيب: “بعض لاعبينا يتقاضون 15 مليون سنتيم فقط، وأكبر راتب في الفريق قيمته 130 مليون سنتيم”.