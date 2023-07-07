بولحبيب: “شباب قسنطينة ضمن رسميا مشاركته في رابطة الأبطال”

أكد محمد بولحبيب، رئيس شباب قسنطينة، ضمان فريقه المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا للموسم المقبل، قبل نهاية مباريات البطولة للموسم الجاري.

وصرح بولحبيب، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “نحن على بعد 6 نقاط، من أقرب ملاحقينا فريق شبيبة الساور، وعليه ضمنا مشاركتنا في الطبعة المقبلة من رابطة الأبطال”.

كما أوضح: “الرابطة مجبرة على ارسال قائمة الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية يوم 30 جوان كآخر أجل، قبل آخر جولة من البطولة المحترفة”.

ووأردف: “حتى في حال خسارتنا للمبارتين المقبلتين، وفوز ملاحقنا شبيبة الساورة، سيبقى فريقتنا في المركز الثاني”.

وتابع محمد بولحبيب: “أهنئ أنصار السياسي والشركة الراعية للفريق، ويجب تثمين هذه الانجازات الكبيرة”.