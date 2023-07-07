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الرياضة

بولحبيب: “شباب قسنطينة ضمن رسميا مشاركته في رابطة الأبطال”

بقلم كريم تيغرمت
بولحبيب: “شباب قسنطينة ضمن رسميا مشاركته في رابطة الأبطال”
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أكد محمد بولحبيب، رئيس شباب قسنطينة، ضمان فريقه المشاركة في رابطة أبطال إفريقيا للموسم المقبل، قبل نهاية مباريات البطولة للموسم الجاري.

وصرح بولحبيب، اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية: “نحن على بعد 6 نقاط، من أقرب ملاحقينا فريق شبيبة الساور، وعليه ضمنا مشاركتنا في الطبعة المقبلة من رابطة الأبطال”.

كما أوضح: “الرابطة مجبرة على ارسال قائمة الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية يوم 30 جوان كآخر أجل، قبل آخر جولة من البطولة المحترفة”.

ووأردف: “حتى في حال خسارتنا للمبارتين المقبلتين، وفوز ملاحقنا شبيبة الساورة، سيبقى فريقتنا في المركز الثاني”.

وتابع محمد بولحبيب: “أهنئ أنصار السياسي والشركة الراعية للفريق، ويجب تثمين هذه الانجازات الكبيرة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/N6ub3
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