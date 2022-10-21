بولحبيب : ” لا أعد أنصار السياسي بالفوز بالبطولة و لا بالبوديوم”

كشف رئيس شباب قسنطينة محمد بولحبيب عن عدم تسطير اي اهداف هذا الموسم رفقة الطاقم الفني للفريق باستثناء اللعب على الفوز بالمباريات فقط.

وقال بولحبيب في تصريح له للإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة :”عانينا من مشكل الاستقدامات والمشكل الذي حدث مع المدرب التونسي، لم نستقدم عدد من اللاعبين الجيّدين والبارزين في البطولة مثل شباب بلوزداد و مولودية الجزائر”

كما اضاف “رغم مشكل الديون ومنعنا من الاستقدامات إلا إننا قدمنا بداية جيّدة بفضل اللاعبين والطاقم الفني”.

وأردف الرئيس الملقب بـ “سوسو” :” نملك مجموعة جيّدة، الأنصار يثقوا فينا كثيرا و دعمونا في اول مباراة لنا، من اجنبي قمت بالقرار الجيّد بالاحتفاظ بخدمات مضوي، في الندوة الصحفية للرد على الاشاعات، مستحيل ان نترك مدربا يقوم بعمل جيّد”

وختم “لا استطيع منح الوعود الكاذبة للأنصار لا بالفوز بالبطولة و لا باحتلال مرتبة في البوديوم، لأني جئت متأخرا و لم أتكلف بالاستقدامات”.

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