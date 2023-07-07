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الرياضة

بولحبيب: “نحضر لتقديم طلب جماعي للرابطة في هذا الخصوص”

بقلم كريم تيغرمت
بولحبيب: “نحضر لتقديم طلب جماعي للرابطة في هذا الخصوص”
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كشف رئيس مجلس إدارة شباب قسنطينة، محمد بولحبيب، سعيه رفقة باقي رؤساء الأندية الوطنية للتقدم بطلب جديد للرابطة تحسبا للموسم المقبل.

وصرح بولحبيب، للإذاعة الوطنية: “وجهت طلب شخصي للرابطة، من أجل تمكيننا من استقدام عدد أكبر من اللاعبين الأجانب انطلاقا من الموسم المقبل”

كما أضاف: “نحضر حاليا لتقديم طلب جماعي مع باقي الأندية المحلية، لرفع عدد الأجانب في البطولة الوطنية”.

وتابع محمد بولحبيب: “الأندية المغربية، والتونسية، لديهم الحق في استغلال أربعة إلى خمسة لاعبين أجانب”.

رابط دائم : https://nhar.tv/gK9tX
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