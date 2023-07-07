بولحبيب: “نحضر لتقديم طلب جماعي للرابطة في هذا الخصوص”
بقلم كريم تيغرمت
كشف رئيس مجلس إدارة شباب قسنطينة، محمد بولحبيب، سعيه رفقة باقي رؤساء الأندية الوطنية للتقدم بطلب جديد للرابطة تحسبا للموسم المقبل.
وصرح بولحبيب، للإذاعة الوطنية: “وجهت طلب شخصي للرابطة، من أجل تمكيننا من استقدام عدد أكبر من اللاعبين الأجانب انطلاقا من الموسم المقبل”
كما أضاف: “نحضر حاليا لتقديم طلب جماعي مع باقي الأندية المحلية، لرفع عدد الأجانب في البطولة الوطنية”.
وتابع محمد بولحبيب: “الأندية المغربية، والتونسية، لديهم الحق في استغلال أربعة إلى خمسة لاعبين أجانب”.
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