بولحبيب: “نطمح لتشريف الألوان الوطنية في رابطة الأبطال”

أبدى المدير العام لفريق شباب قسنطينة، محمد بولحبيب، أمله في تقديم فريقه مردود مشرف في أول خرجة لهم هذا الموسم ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح بولحبيب، لتلفزيون “النهار”: ” في كرة القدم لا يوجد مستحيل، الحظوظ قائمة إلى آخر دقيقة من مقابلتي الذهاب والإياب”.

كما أضاف: “سنخوض مباراتنا الأولى في قسنطينة، تليها مباراة العودة بتونس، ونتمنى أن نقدم خلالهما مردود يشرف الألوان الوطنية، وفريقينا”.

وتابع محمد بولحبيب: “وفرنا كل الظروف اللازمة للفريق خلال تحضيراته التي دامت أزيد من 20 يوم، ونشكر المدرب، واللاعبين على المجهودات المبذولة”.

يذكر أن فريق شباب قسنطينة، سيستقبل النجم الرياضي التونسي، ضمن لقاء الذهاب من الدور التصفوي الأول لرابطة أبطال إفريقيا.