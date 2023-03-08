بولحبيب: “نقطة الشبيبة هي لي تجيب البوديوم”

ثمن المدير العام لفريق شباب قسنطينة، محمد بوالحبيب، النقطة التي خرج بها فريقه من استقباله لشبيبة القبائل، أمس، في لقاء متأخر عن الجولة الـ 17 من عمر البطولة.

وفي ندوة صحيفة عقدها بعد اللقاء، أشاد بوالحبيب، بقوة المنافس قائلا: “لا يجب أن ننسى بأننا واجهنا فريقا فاز قبل 20 يوما من الآن على الوداد المغربي”.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن التعثر أمام الكناري، هو من سيمهد الطريق لـ”السياسي” من أجل تحقيق الهدف المسطر، وهو إنهاء الموسم في “البوديوم”.

مشيرا إلى أن الشبيبة، جاءت إلى قسنطينة للعب كل حظوظها في لقاء أمس، بدليل تعرض 4 لاعبين لإصابات خطيرة، ما يؤكد بأن اللقاء كان قويا رغم انتهاءه كما بدأ.

وفي المقابل، أثنى بوالحبيب، على عمل المدرب الجديد، مانع، الذي نجح – حسبه – في إخراج لاعبي الشباب، من الحالة النفسية الكارثية التي عاشوها مؤخرا، ومنحهم الشحنة اللازمة لتقديم مباراة في المستوى.