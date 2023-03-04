بولحبيب: “يجب توفر مبررات للموافقة على الاستقالة بشروط”

عاد رئيس شباب قسنطينة، محمد بولحبيب، للحديث عن استقالة المدرب خير الدين مضوي، مؤكدا وجوب توفر شروط للموافقة على استقالته.

وصرح بلوحبيب، لتلفزيون “النهار”: “عهد “البريكولاج” قد ولى، هناك علاقة تعاقدية بين الإدارة والطاقم الفني، ويجب أن تحترم إلى نهاية العقد”.

كما أضاف: “لفسخ العقد يجب توفر مبررات شفافة ومقنعة، تسمح لنا بالموافقة على الاستقالة بشروط تضمن حق الفريق”.

وتابع محمد بولحبيب: “من واجبنا المحافظة على حق فريقنا، بما فيها الحقوق المالية، المعنوية، وحقوق أخلاقية”.