بولحية: “أعد أنصار الشبيبة بتسجيل الأهداف واسترجاع هيبة الفريق”

الرياضة
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بولحية: “أعد أنصار الشبيبة بتسجيل الأهداف واسترجاع هيبة الفريق”
بقلم يونس رزيق

وعد مهاجم فريق شبيبة القبائل “زكريا بولحية” أنصار الفريق، باسترجاع لياقته البدنية في أقرب الآجال بعد غيابه عن التشكيلة منذ عدة أشهر بعدما كان عالقا في فرنسا.

ووصل اللاعب السابق لفريق أتليتيكو مدريد نهاية الأسبوع الماضي إلى العاصمة الجزائرية قادما من فرنسا، حيث سيخضع للحجر الصحي قبل مباشرة التدريبات الجماعية.

وتحدث بولحية للقناة الإذاعية الخاصة بفريق شبيبة القبائل يوم أمس الإثنين قائلا:

“أنا جد سعيد بتواجدي هنا في فريق شبيبة القبائل، وأقول لأنصار الفريق أنني سأباشر العمل مع المدرب رودولف من أجل استرجاع اللياقة البدنية، وأعد الأنصار بتسجيل الأهداف ومساعدته على تحقيق الإنتصارات والعودة مجددا إلى منصة التتويجات” .


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