بولحية: “الأتليتيكو حرمني من الإلتحاق بالخضر”

الرياضة
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بولحية: “الأتليتيكو حرمني من الإلتحاق بالخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث المهاجم الجزائري زكرياء بولحية، لاعب شبيبة القبائل، عن المنتخب الوطني، كيف حرم من الإلتحاق به في وقت سابق، وأماله المستقبلية.

وصرح زكريا بولحية، في حوار خاص لموقع “ديزاد فوت”: “عندما كنت لاعبا في أتليتيكو مدريد، تلقيت اتصالات من الفاف”.

وأضاف المهاجم الحالي للكناري: “تلقيت استدعاء من المنتخب الوطني لأقل من 23 عاما، لكن إدارة الأتليتيكو، لم تسمح لي بالإلتحاق بالخضر، لأن التربص كان خارج تواريخ الفيفا”.

وتابع زكرياء بولحية: “حلمي كان  دائما حمل ألوان المنتخب الوطني، ولازلت أتمنى ذلك،  والفرصة لازالت متاحة أمامي”.


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