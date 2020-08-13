بولحية: “اللعب في الأتليتيكو تحت إشراف سيميوني أمر لا ينسى”

الرياضة
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بولحية: “اللعب في الأتليتيكو تحت إشراف سيميوني أمر لا ينسى”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث الجزائري، زكرياء بولحية، مهاجم شبيبة القبائل، عن تجربته في نادي أتليتيكو مدريد، مبديا فخره الكبير باللعب تحت إشارف المدرب ديغو سيميوني.

وصرح بولحية، في حوار خاص لموقع “ديزاد فوت”: “أن تكون ضمن الفريق الأول لأتليتيكو، وتحت إشراف سيميوني، كان أم لا يصدق”.

وأضاف مهاجم الكناري: “كل يوم تتعلم أشياء جديدة، وتقوم بتحسين نفسك يوميا، خاصة وأنك تتدرب أيضا مع أفضل لاعبي العالم”.

وتابع زكرياء بولحية: “عندما تر بطل العالم مثل توريس، جريزمان الذي أصبح بطل العالم هو الآخر، بالإضافة لكل من أوبلاك ساوول، لقد كان وقتا لا ينسى”.


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