بولحية.. تحديد عدد زوار حديقة الحامة وكمامة اجبارية للدخول

أعلن مدير حديقة التجارب الحامة، بالعاصمة، اليوم الأربعاء، عن تحديد عدد الزوار، في اطار الاجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا.

وأوضح عبد الكريم بولحية، أن عدد الزوار المسموح به لدخول حديقة الحامة هو 3000 زائر، مشيرا إلى غلق الشبابيك الى خروج الزوار.

وأفاد مدير الحديقة بولحية، أن المواطن الذي لا يرتدي الكمامة، يتم منعه من دخول الحديقة.

وفي سياق مغاير، قال المتحدث، إنه لا يوجد أي إشكال في اطعام الحيوانات أو دفع رواتب العمال.

وأشار عبد الكريم بولحية، إلى أن الحديقة مؤسسة ولائية، حيث تلقت دعم مالي من الولاية.