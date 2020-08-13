بولحية: “لهذا السبب فضلت الشبيبة على العديد من الأندية الأخرى”

الرياضة
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بولحية: “لهذا السبب فضلت الشبيبة على العديد من الأندية الأخرى”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المهاجم زكرياء بولحية، أنه كان يحضى باهتمام العديد من الأندية، والعروض الجادة، إلا أنه فضل الإلتحاق شبيبة القبائل.

وقال بولحية، في هذا الخصوص: “بعد مغادرتي نادي أتليتيو لأسباب صحية، عدة للمنافسة، وخضت تجارب مع أندية عديدة على غرار ليفنتي، ومورسيا”.

وأضاف: “كنت أملك عروضا في الخارج، لكنني قررت خوض تجربة جديدة، وتلقيت عروضا من أندية جزائرية على غرار وفاق سطيف، ومولودية الجزائر”.

وتابع : “قررت الالتحاق بشبيبة القبائل، بالنظر للألقاب العديد التي يملكها، أنا سعيد بهذا الإختيار، وأتمنى أن أكون في أفضل مستواي الموسم المقبل”.

وخيم زكرياء بولحية: “أتمنى أعود لقمة مستواي الموسم المقبل، وأن أساهم في احراز شبيبة القبائل للقب جديد، وبما أنني لازلت شابا (23 عاما)، أتمنى دائما الالتحاق بالخضر.


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