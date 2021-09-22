بولحية يُرسم رحيله عن شبيبة القبائل وينتقل للإمارات

رسّم المُهاجم زكرياء بولحية، رحيله عن شبيبة القبائل، مُغادرا البطولة الوطنية بشكل نهائي، من خلال الإلتحاق بنادي الإمارات الإماراتي.

وجاء إنتقال اللاعب الأسبق لرديف أتليتيكو مدريد، تجاه الخليج، في وقت تفاوض مع العديد من الأندية المحلية، وبصفة خاصة مولودية الجزائر وإتحاد الجزائر، دون التوصل لإتفاق مع أي منهما.

ويُمثل رحيل رأس الحربة، ضربة موجعة جديدة للقاطرة الأمامية للجياسكا، حيث أنه ورغم عدم فعاليته الكبيرة أمام المرمى، إلا أنه كان يقوم بدور فعال جدا في تشكيلة المدرب السابق دينيس لافان من الناحية التكتيكية.