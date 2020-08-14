بولخراص: إدماج وتكتل 4 شركات فرعية لإلحاقها بمجمع سونلغاز

وقّعت مؤسسة سونلغاز على عقود إدماج وتكتل أربعة شركات فرعية تابعة لمجمع سونلغاز لإلحاقها بالشركة الأم لمراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية والصحية.

و يتعلق الأمر بكل من شركة المراجعة و الاستشارات القانونية (CASEG) ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز (CREDEG) وشركة طب العمل (SMT) و الشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال (Sat-Info)، كما تم في ذات اليوم التوقيع على إتفاقيات إطار لتحويل موظفي هذه الشركات إلى الشركة الأم.

وأكد الرئيس المدير العام شاهر بولخراص، أن عمليات الإدماج والتكتل التي قامت بها سونلغاز اليوم الخميس للتقليص من عدد فروعها ستتبع بعمليات أخرى مماثلة، كما أنه سيتم تقليص المناهج وتعديل الإجراءات لتسهيل عمليات الإدماج المستقبلية، مضيفا أن عمليات إدماج المؤسسات الخدماتية ستنطلق قريبا.

و أوضح الوزير، أنه بعد عشريتين من التنظيم الفرعي الذي انتهجته سونلغاز، أصبح محتما عليها إعادة النظر في تنظيمها بسبب ندرة الموارد المالية الناجمة عن الإنخفاض الحاد في أسعار النفط في السوق الدولية.

وقال الوزير، أن شركة سونلغاز توجد الآن في طور إعادة تركيز مواردها و وسائلها حول مهنها القاعدية، كما أن الوضع الصعب الحالي يتطلب من شركة سونلغاز على غرار الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها بصفة عميقة.