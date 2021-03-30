بولخراص: إطلاق مشروع جديد “سونلغاز 2035” لتوفير طاقة ناجعة وعالية الجودة

كشف المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن المؤسسة تعمل على إطلاق مشروع جديد هو على وشك الإنتهاء.

ويتعلق المشروع بمخطط إستراتيجي “سونلغاز 2035” وذلك لتحسين المهرات والقدرات على الصمود، وتحديد التحديات.

وأوضح بولخراص خلال أشغال إجتماع مدراء شركات الفروع القاعدية لمجمع سونلغاز، أن أول محور في الاستراتيجية هو التركيز على المهام وتوفير طاقة ناجعة ومسؤولة لضمان خدمة عمومية عالية الجودة والتنمية المستدامة.

وأضاف بولخراص، أنه أمام الطلب على الطاقة والمنحى التصاعدي لنمو الطاقة والكهرباء يجب العمل بوتيرة متسارعة.

وشدد بولخراص، أن مجمع سونلغاز يجدب أن يتحول إلى رائد في التحول الطاقوي وطاقة مسؤولة متاحة للجميع ومحرك للتنمية الاقتصادية والإجتماعية.

وكشف أ، هناك محورين يعمل عليهما المجمع، ليكون فاعلا في الحوض الاقليمي والمتوسطي للإستجابة للاهتمام بالموارد وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير الطاقات وجعلها فرصة وفاعلا في الطاقات المتجددة عامة والطاقة الشمسية خاصة.

وأوضح في ذات السياق، أن الطاقة التي نوفرها يجب أن تكون مستدامة ومتجددة ومسيرة بأدوات الرقمنة.

وكشف بولخراص، أن محور التحول الرقمي من أهم التحديات المستقبلية، حيث تم تحديد سنة 2026 لرقمنة كلية لسونلغاز من خلال التجربة التي تم اكتسابها من جائحة كورونا للحفاظ على عملياتنا.