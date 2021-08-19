بولخراص: إعادة تزويد كافة المناطق المتضررة من الحرائق بالكهرباء

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص، أن عمليات إعادة التزويد بالطاقة وصل الى 100 بالمائة. وذلك بعد عملية القطع التي تمت عمديا وبشكل تحفظي تجنبا للخطر الذي تشكله الكهرباء والغاز في ظل الحرائق.

وقال خلال زيارته إلى ولاية تيزي وزو رفقة الأمين العام للكنفدرالية الوطنية للصناعات الكهربائية والغازية، والمسيرين الرئيسيين لشركات مجمّع سونلغاز. أن الأولوية بالنسبة لسونلغاز هي حماية المواطنين من أخطار الكهرباء والغاز. لتأتي بعدها عمليات إعادة الشبكات للعمل وتزويد المواطنين بالطاقة مباشرة بعد إخماد النيران في المنطقة.

وثمّن الرئيس المدير العام جهود فرق التدخل التي تم تجنيدها خلال الحرائق المهولة التي مست المنطقة. مؤكدا بأن ما قام به عمال سونلغاز يعزز ثقافة المواطنة التي تعتبر إحدى ركائز الشركة. مؤكدا على مواصلة الجهود المبذولة في إطار إستكمال صيانة الشبكات . مشددا على ضرورة تفعيل خطوط خضراء ووضعها تحت تصرف المواطنين . من أجل التدخل لطلباتهم و انشغالاتهم في كل وقت.