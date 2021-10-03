بولخراص: إنهاء ديون المقاولين وربط عدد أكبر للفلاحين في محول واحد

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص على الدعم في شبكات الكهرباء، خاصة في المناطق المعزولة والنائية بـ 80ميغا واط. لتحسين ظروف المواطن.

وقال بولخراص خلال زيارة العمل التي قادته اليوم إلى ولاية الوادي. أنه سيتم توجيه الدعم إلى القطاعات الخالقة للثروة على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة. مضيفا أنه تم معالجة مشكل ضبط الأسعار التي كانت مطروحة في وقت سابق.

وأشار بولخراص في ذات السياق، أن المجمع يسعى حاليا إلى إنهاء ديون 12 ألف مقاول المتراكم تدريجيا منذ سنوات. مرجعا الامر للظروف الاقتصادية والصحية. مضيفا أن العمل جاري لربط 45 ألف محيط بالكهرباء الفلاحية. وهذا برفع وتيرة الاشغال للشركات والمقاولات الكبرى. موكدا على ان تم الوصول إلى 46 بالمئة لحد الان وان الجهود تبذل للوصول للأهداف المنشودة.

وأمر المدير العام لسونلغاز في رده على سؤال “النهار “التي رفعت انشغال فلاحين ومنتجي البطاطا والطماطم تحديدا، ان قاعدة رب 04فلاحين بمحول واحد انتهت، ولابد من ربط أكبر عدد ممكن من الفلاحين بالكهرباء بالمحول الواحد، التي كانت حكر عل 04 زبائن فقط، وهذا حسب دراسة ووضعية المنطقة الفلاحية لضمان تقديم خدمة اوسع وتوفير المنتوج وتشجيع الفلاخين على توسعة المساحات اضافة الى ضمان مداخلين جديدة للشركة.

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