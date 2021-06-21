بولخراص: استكمال الربط الكهربائي بين الجزائر وليبيا خلال 3 سنوات

أعلن شاهر بولخراص الرئيس المدير العام شركة سونلغاز، عن إبرام اتفاق مع ليبيا يقضي بإنجاز عملية الربط الكهربائي بين البلدين.وذلك انطلاقا من المنطقة الحدودية وعلى مسافة قدرها 520 كلم.

وكشف بولخراص، في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، إن هذا المشروع سيستكمل في غضون 3 سنوات.وجاء هذا المشروع، ترجمة للإرادة السياسية المعبر عنها من قبل البلدين وكذا المؤسستين المعبر عنهما خلال “الفوروم الاقتصادي” المنعقد أواخر ماي الماضي بالجزائر .

مشيرا إلى إنه عاد قبل 4 أيام من زيارة قادته للعاصمة الليبية طرابلس لاستكمال المباحثات مع المسؤولين بالشركة الليبية للكهرباء.لبحث آليات تكريس وتعميق التعاون والشراكة بين الجانبين.معلنا بان الدراسات الفنية والتقنية والخاصة بتحديد الكلفة المالية تعبئة الموارد المالية لهذا المشروع الكبير انطلقت عمليا.

وقال بولخراص إن سونلغاز لديها حاليا فريق من المهندسين والخبراء يتكون من 30 تقنيا بالقرب من العاصمة طرابلس.يعملون عى التخفيف من وطأة الانقطاعات الكهربائي.وذلك من خلال القيام بأشغال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكة الليبية.وهو ما دى الى انخفاض معدل الانقطاعات في الوقت الراهن من 12 ساعة يوميا الى 03 ساعات.

وأكد بولخراص، إن عملية الربط المقبلة مع ليبيا، هي خطوة هامة على طريق تعميم التعاون مع الدول العربية.خصوصا وأن ليبيا لديها ربط كهربائي مع جمهورية مصر العربية.وهو ما يفتح الطريق أمام المزيد من آفاق التعاون مع الدول العربية مثل مصر.