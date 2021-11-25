بولخراص: التعاون مع رابطة مسيري “ENTSO_E” و”COMELEC” يشهد تقدّما كبيرا”

ترأس الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم الخميس، أشغال إنعقاد الجمعية العامة للرابطة.

وجرت أشغال هذه الجمعية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وخصّصت أشغال الجمعية العامة، لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، فضلا عن تقييم وضعية تقدم أشغال رابطة’ميد تسو’.

وأكّد الرئيس الحالي لرابطة مسيّري شبكات نقل الكهرباء، للبحر الأبيض المتوسّط، بأن أشغال الرابطة شهدت تطوّرا ملحوظا.

وذلك خلال الأشهر الأخيرة، والذي من شأنه أن يكون داعما وحافزا أساسيّا، لمضاعفة المجهودات التي يبذلها كل الأعضاء، للعمل بشكل أكبر نحو تحقيق جميع الإلتزامات المدرجة ضمن برنامج العمل لسنة 2021. وذلك بالرغم من الظرف الإستثنائي الذي نعيشه منذ عدّة أشهر.

وأضاف بولخراص:”التعاون مع أصحاب المصلحة، رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء الأوروبية ENTSO_E واللّجنة المغاربية للكهرباء COMELEC، يشهد تقدّما كبيرا”.

وأشار الرئيس المدير العام لسونلغاز، إلى أنه تم التوقيع على مراجعة تحديث إتفاقية التعاون وعدم الكشف والإفصاح عن البيانات( NDA)، بين رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء الأوروبية ENTSO_E ورابطة مسيّري شبكات نقل الكهرباء، للبحر الأبيض المتوسط، ’ميد تسو”. وتنص الإتفاقية على تعزيز التعاون لاسيما تبادل البيانات، الحسابات والنّماذج. وكذا تطوير رمز متكامل ومتماسك للشبكة المتوسطيّة، وغير ذلك من جهود التنمية المشتركة.

وتابع المسؤول:”في إطار علاقات التعاون مع”كوميلاك”، لتطوير مبادرات فعّالة في منطقة المغرب العربي، لاسيما تعزيز إنشاء منطقة مترابطة للتبادل الكهربائي. تم عقد اجتماع لأعضاء اللجنة المديرة ل”كوميلاك”، يوم الثلاثاء 23نوفمبر 2021، برئاستي بصفتي رئيسا ل”كويلاك” و”ميد تسو” على التوالي.

وللإشارة فقد عرفت أشغال الجمعية العامة لرابطة مسيّري “ميد تسو”، عدّة تدخّلات من قبل عدد من الأعضاء. والتي تمحورت حول النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال.

طالع أيضا: بولخراص: الجزائر ملتزمة بإنجاح إنتقالها الطاقوي

كشف الرئيس المدير العام لمجمع “سونلغاز“، شاهر بولخراص، أن الجزائر ملتزمة بانجاح إنتقالها الطاقوي. من خلال تفضيل الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.

وحسب بيان للمجمع، فقد شارك بولخراص في قمم دولية مخصصة للطاقة بدبي (الإمارات العربية المتحدة)، مرفوقا بوفد يتكون من إطارات سامية في المجمع، في الطبعات 2021 “أسبوع إفريقيا للنفط” و “المجموعات المستقبلية للطاقة: افريقيا. و كذا في أشغال القمة الـ11 “ديزرت إينارجي ليدرشيب” التي نظمت بدبي من 8 إلى 11 نوفمبر الجاري.

من جهته أكد بولخراص، خلال تدخله في أشغال القمة الـ11 لـ “ديزرت إينارجي ليدرشيب”، على التزام الجزائر بإنجاح إنتقالها الطاقوي. من خلال تفضيل الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والإستفادة من تطور “الطاقة الذكية” و الوقود الجديد والهيدروجين الأخضر أو الأزرق كمصدر للطاقة.

وأضاف بولخراص، أن الجزائر إلتزمت في إطار السياسة الجديدة التي تبنتها السلطات العمومية بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على طريق الطاقات المتجددة. من أجل إيجاد حلول شاملة ودائمة للتحديات البيئية. واشكاليات الحفاظ على الموارد الطاقوية ذات المصدر الأحفوري عبر إطلاق برنامج طموح من أجل تطوير الطاقات المتجددة.

كما أضاف بأن مجمع سونلغاز ملتزم بعملية إنتقال كبيرة بأهداف واضحة وفرق مجندة من أجل ريادة الإنتقال الطاقوي.

اما بخصوص المجال الطاقوي في الجزائر فقد أشار بولخراص، خلال مشاركته في أشغال قمة أسبوع إفريقيا للنفط، إلى الإنجازات التي قام بها المجمع والإستثمارات المتوقعة في قطاع الطاقة. سيما في مجال الطاقات المتجددة وكذا الاستراتيجية الجديدة والرؤية الجديدة لسونلغاز بخصوص المزيج الطاقوي.

كما تطرق بولخراص إلى الرهانات والاهداف الإستراتيجية. ومستقبل الطاقة عبر دور ومشاركة المؤسسات العمومية في البلدان الغنية بالموارد. من أجل تطوير بلدانهم ومساعدتها على الخروج من الوضعية الوبائية.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp