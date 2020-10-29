بولخراص: الجزائر ستنجز تدريجيا محطات توليد الكهرباء بنفسها

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن الجزائر ستقوم تدريجيا بإنجاز محطات توليد الكهرباء بنفسها من الآن.

وأضاف بولخراص خلال زيارته لولاية البليدة، أن إنجاز المحطات كانت في السابق حكرا على المجمعات الدولية.

جاء هذا بمناسبة تقديم مساعدات مالية لفريق الإتحاد الرياضي لبوفاريك لذوي الإحتياجات الخاصة لكرة السلة.

وأضاف بولخراص، أن الجزائر تقوم حاليا بتسيير هذه المحطات واستغلالها وصيانتها وستقوم تدريجيا بإنجازها.

مشيرا إلى وضع مؤخرا حجر أساس إنجاز محطتين في كل من بسكرة والمنيعة من طرف المؤسسة الجزائرية-الكورية.

وقال ذات المتحدث، أن هذه العملية تعد خطوة كبيرة نحو التحوّل التكنولوجي لإعادة تكييف المهن والتخصصات التي كانت حكرا على مجمعات عالمية كبرى.

كما تندرج في إطار ديناميكية الإندماج العالمي وإعادة تكييف التكنولوجيات الحديثة وضمان الأمن الطاقوي في الجزائر.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الأثر الإقتصادي الهام لهذا النشاط، سيساهم أيضا في إستحداث مناصب شغل و خلق الثروة.

وكشف بولخراص، أن مجمعه ورغم إنتشار وباء كوفيد-19 خلال سنة 2020 قام بإنجاز 40 نشاطا ولازال يعمل على إنجاز نشاطات أخرى في عدة مجالات واستكمالها قبل نهاية السنة، مشيرا إلى إنجاز 60 نشاطا خلال سنة 2019.