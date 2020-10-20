بولخراص: الشروع في تطبيق إجراءات تحصيل ديون سونلغاز قريبا

أعلن الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، شاهر بولخراص عن الشروع قريبا في مباشرة إجراءات تحصيل الديون المستحقة.

وأضاف بولخراص، أن تحصيل ديون سونلغاز سيكون لدى زبائن المجمع من المؤسسات والصناعيين والمقدرة حاليا بـ 172 مليار دينار.

وقال بولخراص، أنه نظرا للعجز الذي تعاني منه الشركة سيتم قريبا مباشرة إجراءات تحصيل الديون لدى الصناعيين والمؤسسات العمومية.

جاء هذا على هامش لقاء مع مديري الطاقة الولائيين ترأسه وزير الطاقة و وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.

وأوضح بولخراص، أن قيمة ديون سونلغاز المستحقة لدى زبائنها إرتفع بثلاثة أضعاف هذه السنة مقارنة بسنة 2019.

وكشف ذات المتحدث، فإن هذا الوضع يعود إلى التأثير المباشر للأزمة الصحية كوفيد-19 على مجمع سونلغاز.

وأوضح أن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أعربت عن انشغالها، ضمن تقريرها الخاص بسنة 2019 بخصوص مخططات الالتزام.

خاصة بتحسين نجاعة عقود المستفيدين من عقود الإمتياز لتوزيع الكهرباء والغاز بالنظر إلى الوضع المالي لمجمع سونلغاز.

وقد بلغت قيمة الديون 76.45 مليار دج في سنة 2019 مقابل 55.94 مليار دج في 2018 أي بزيادة نسبة 23.7 بالمئة.

وحسب الحصيلة، فإن الديون مستحقة بنسبة 52 بالمئة لدى الإدارات و43 بالمئة لدى الخواص و5 بالمئة لدى الصناعيين.