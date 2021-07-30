بولخراص: الشروع في عملية واسعة لتحويل تسيير مخازن الغاز العمومي

قال الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، شاهر بولخراص، أن إدماج المنتوج الوطني في تجهيز المنشآت القاعدية الطاقوية هو ضرورة حتمية ومنتظر من السلطات العمومية

وأضاف بولخراص على هامش زيارته لولاية المدية أمس، أنه يجب أن نضع الثقة في المتعاملين الخواص الجزائريين. وإعطائهم الفرصة لإثبات أنفسهم والمساهمة في تطوير قطاع الطاقة الكهربائية والغازية في الوطن. مضيفا أن الظرف الحالي يفرض علينا تهيئة مناخ يسمح للمتعاملين الصناعيين بلعب دور أساسي والتكيف مع تطور السوق والطلب على الطاقة الكهربائية والغازية. مشيرا إلى أن إدماج المنتوج المحلي ليس إختيارا وإنما خيارا إستراتيجيا حتمي من شأنه تحقيق تناغم في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وكشف الوزير، عن الشروع في عملية واسعة لتحويل تسيير مخازن الغاز العمومي. والتي عهدت فيما سبق للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز إلى شركة سونلغاز. حيث أن العملية ستشمل اكثر من 4 آلاف نقطة توزيع غاز موزعة على التراب الوطني. كما أن العملية تندرج في إطار التشاور بين فروع المؤسسة ويهدف الى عودة الشركة إلى مجالها الطاقوي